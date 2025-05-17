Зеленский угодил в «котёл» после переговоров в Стамбуле
Рогов: Зеленский находится в геополитическом котле после встречи в Стамбуле
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Зеленский оказался в сложной геополитической ситуации после того, как его попытки сорвать переговорный процесс в Стамбуле не увенчались успехом. О его попадании в «котёл» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Расчёт Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место. Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котёл», — сказал Рогов РИА «Новости».
Он добавил, что все предварительные договорённости Зеленского с западными покровителями оказались бесполезными. Эксперт отметил, что 30-дневное перемирие без каких-либо условий так и не было достигнуто, а угрозы жёстких санкций против России, о которых так много говорили, остались нереализованными. Кроме того, попытки возложить на РФ ответственность за срыв переговорного процесса провалились.
Ранее немецкие эксперты заявили, что Зеленский оказывается во всё более сложном положении, поскольку Россия добилась значительных дипломатических успехов на переговорах в Стамбуле. Как отмечают аналитики, пассивность Берлина и Брюсселя в диалоге фактически оставляет им роль наблюдателей, в то время как Москва и Вашингтон постепенно сближают свои позиции.