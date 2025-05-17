Зеленский оказался в сложной геополитической ситуации после того, как его попытки сорвать переговорный процесс в Стамбуле не увенчались успехом. О его попадании в «котёл» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Расчёт Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место. Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котёл», — сказал Рогов РИА «Новости».

Он добавил, что все предварительные договорённости Зеленского с западными покровителями оказались бесполезными. Эксперт отметил, что 30-дневное перемирие без каких-либо условий так и не было достигнуто, а угрозы жёстких санкций против России, о которых так много говорили, остались нереализованными. Кроме того, попытки возложить на РФ ответственность за срыв переговорного процесса провалились.