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Регион
17 мая, 12:13

Зеленский угодил в «котёл» после переговоров в Стамбуле

Рогов: Зеленский находится в геополитическом котле после встречи в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Зеленский оказался в сложной геополитической ситуации после того, как его попытки сорвать переговорный процесс в Стамбуле не увенчались успехом. О его попадании в «котёл» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Расчёт Зеленского на срыв переговоров в Стамбуле провалился. Взорвавшегося узурпатора поставили на место. Сейчас в окружении Зеленского царит уныние, а сам он фактически угодил в геополитический котёл», — сказал Рогов РИА «Новости».

Он добавил, что все предварительные договорённости Зеленского с западными покровителями оказались бесполезными. Эксперт отметил, что 30-дневное перемирие без каких-либо условий так и не было достигнуто, а угрозы жёстких санкций против России, о которых так много говорили, остались нереализованными. Кроме того, попытки возложить на РФ ответственность за срыв переговорного процесса провалились.

Медведчук заявил о попытке Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле
Медведчук заявил о попытке Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле

Ранее немецкие эксперты заявили, что Зеленский оказывается во всё более сложном положении, поскольку Россия добилась значительных дипломатических успехов на переговорах в Стамбуле. Как отмечают аналитики, пассивность Берлина и Брюсселя в диалоге фактически оставляет им роль наблюдателей, в то время как Москва и Вашингтон постепенно сближают свои позиции.

Александра Мышляева
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