В Палестине объявят всеобщую амнистию для объединения всех фракций

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о работе над реализацией решения о всеобщей амнистии, направленной на объединение всех палестинских фракций. Об этом он сообщил, выступая на открытии 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде, трансляцию вёл иракский телеканал Al-Ikhbariya.

«Мы подтверждаем, что продолжаем процесс реформирования государственных институтов и организаций. С этой целью мы приняли конституционные меры по созданию должности вице-президента и его назначению, а также реализуем решение о всеобщей амнистии для объединения национальных рядов», — сказал Аббас.

Кроме того, он заявил, что работа по объединению палестинского народа будет продолжаться на основе признания Организации освобождения Палестины (ООП) как единственного законного представителя. Также Аббас подтвердил готовность провести президентские и парламентские выборы в течение следующего года, при создании подходящих условий в секторе Газа, на Западном берегу и в Иерусалиме.