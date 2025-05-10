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Регион
10 мая, 17:07

Президент Палестины Аббас заверил, что его страна хочет прекращения огня в Газе

Владимир Путин и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Палестинские власти ждут и надеются, что в секторе Газа восстановится спокойствие и будет достигнуто соглашение с Израилем о прекращении огня. Также остро стоит гуманитарный вопрос из-за израильских обстрелов. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас во время переговоров с главой России Владимиром Путиным в Москве.

«Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов», — подчеркнул Аббас.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с главой Палестины Махмудом Аббасом. Российский лидер выразил уверенность, что урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной можно только по принципу создания двух государств для двух народов. Путин добавил, что Москва с тревогой и сопереживанием следит за трагическими событиями в секторе Газа, которые унесли жизни более 51 тысячи человек.

Татьяна Миссуми
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