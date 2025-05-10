Президент Палестины Аббас заверил, что его страна хочет прекращения огня в Газе

Палестинские власти ждут и надеются, что в секторе Газа восстановится спокойствие и будет достигнуто соглашение с Израилем о прекращении огня. Также остро стоит гуманитарный вопрос из-за израильских обстрелов. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас во время переговоров с главой России Владимиром Путиным в Москве.

«Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов», — подчеркнул Аббас.