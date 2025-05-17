Хинштейн: Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценивается в 90 млрд руб.
Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Алексей Белкин
В результате действий украинских военных на территории Курской области пострадали более 160 сельскохозяйственных предприятий. Общий размер ущерба, по словам Александра Хинштейна, временно исполняющего обязанности губернатора, оценивается в 90 миллиардов рублей. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«В общей сложности пострадало 166 предприятий агропромышленного комплекса. Сумма ущерба превышает 90 миллиардов рублей», — уточнил Хинштейн.
Кроме того, он сообщил, что региональные власти совместно с федеральным правительством активно занимаются поиском решения этой проблемы. В частности, из резервного фонда уже выделено 2,5 миллиарда рублей на компенсацию ущерба, причинённого гибелью сельскохозяйственных животных.
Ранее Life.ru писал, что в день переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле украинские военные нанесли удар по храму в посёлке Тёткино Курской области. Было произведено не менее четырёх залпов из реактивной системы залпового огня HIMARS. Снаряды попали в район больницы в Тёткино, повредив окна. В селе Коренево разрушен мост.