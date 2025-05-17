Артист «Кривого зеркала» рассказал, как в детстве нажил себе проблемы с лишним весом
Юморист Морозов: Проблемы с весом начались в детстве после удаления аппендикса
Александр Морозов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morozov_artist
Александр Морозов, известный участник шоу «Кривое зеркало», откровенно поделился историей своих непростых отношений с едой в программе «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3. Артист рассказал, как детская операция кардинально изменила его пищевое поведение и привела к серьёзным проблемам с весом.
В раннем детстве Морозов не проявлял особого интереса к еде, несмотря на то, что родители баловали его деликатесами — отец приносил браконьерскую икру, а мама, работавшая в столовой шоколадной фабрики, обеспечивала сына сладостями. Всё изменилось после перенесённого в пятилетнем возрасте аппендицита, который был вызван запретным продуктом.
«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после «Спокойной ночи, малыши» и орал: «Бабуль, дай бутербродик!» А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — рассказал артист.
Эта детская травма стала началом долгой борьбы с лишним весом. В 2019 году Морозов решился на радикальный шаг — операцию по шунтированию желудка, которая помогла ему сбросить 80 кг.
Ранее Александр Морозов дал откровенное интервью, где рассказал, как повлиял на его образ жизни отказ от алкоголя. По его словам, теперь он более требователен к своим избранницам, ровесницы перестали его привлекать, а уровень тестостерона стал катастрофически низок.