Артист «Кривого зеркала» рассказал, как в детстве нажил себе проблемы с лишним весом

Александр Морозов, известный участник шоу «Кривое зеркало», откровенно поделился историей своих непростых отношений с едой в программе «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3. Артист рассказал, как детская операция кардинально изменила его пищевое поведение и привела к серьёзным проблемам с весом.

В раннем детстве Морозов не проявлял особого интереса к еде, несмотря на то, что родители баловали его деликатесами — отец приносил браконьерскую икру, а мама, работавшая в столовой шоколадной фабрики, обеспечивала сына сладостями. Всё изменилось после перенесённого в пятилетнем возрасте аппендицита, который был вызван запретным продуктом.

«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после «Спокойной ночи, малыши» и орал: «Бабуль, дай бутербродик!» А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — рассказал артист.

Эта детская травма стала началом долгой борьбы с лишним весом. В 2019 году Морозов решился на радикальный шаг — операцию по шунтированию желудка, которая помогла ему сбросить 80 кг.