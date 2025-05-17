Тоска, измена и детская травма: Психолог назвала неочевидные причины лишнего веса
Психолог Тур: Травмирующий опыт может помешать человеку сбросить лишний вес
Девушка худеет в спортзале. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Проблема похудения связана не только с правильным питанием и физическими нагрузками, но и с эмоциональным состоянием человека, уверена психолог Екатерина Тур. По её словам, травмирующий опыт может помешать сбросить лишний вес. Эксперт отметила, что изменения в пищевом поведении вызывают активность центров голода, насыщения, аппетита и жажды.
Так, попытки посадить себя на диету могут привести к увеличению набора лишнего веса, поскольку при этом происходит метаболическая адаптация и замедление метаболизма. Кишечник забирает из пищи больше калорий в условиях стресса. Все эти процессы реализуются под воздействием психических программ.
Собеседница радио Sputnik полагает, что любая диета заканчивается срывом, а поход в спортзал — апатией и бессилием, после чего бывает трудно подняться с дивана. Также причиной изменения веса может быть тревога, а ещё на организм влияют скука, выгорание и апатия. Человек может начать много есть или же ограничивать себя изнуряющими диетами в состоянии тоски или горя, особенно если он переживает тяжелый опыт потери и не может с ним справиться.
«Так же влияет травмирующий детский опыт. Он приводит к тому, что идёт нарушение метаболизма, микробиоты и повреждение кишечника. Предательство и измена в прошлом очень давят и тогда лишний вес становится формой защиты от внешнего мира», — заключила психолог.
Ранее россиянам предложили простые лайфхаки для похудения. К примеру, ложка оливкового масла натощак помогает в процессе снижения веса. Кроме того, врач назвала главную ошибку при восстановлении после шашлыков. По её словам, после застолья нужно исключить из рациона тяжёлую пищу.