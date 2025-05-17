Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 13:18

Более 20 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Аналитическая платформа Deep State со ссылкой на свои источники информирует, что Германия обучила свыше 20 тысяч украинских военных в рамках миссии EUMAM Ukraine. Курс подготовки охватывал тактическую, боевую и техническую подготовку личного состава ВСУ.

«У меня отец русский»: Появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами
«У меня отец русский»: Появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами

А ранее Life.ru сообщал, что иностранные контрактники в украинской армии столкнулись с проблемами финансирования. Это привело к массовому нежеланию продолжать участие в боевых операциях — часть наёмников планирует дезертировать, другие предпочитают формально исполнять обязанности до окончания срока договора.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar