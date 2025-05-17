Аналитическая платформа Deep State со ссылкой на свои источники информирует, что Германия обучила свыше 20 тысяч украинских военных в рамках миссии EUMAM Ukraine. Курс подготовки охватывал тактическую, боевую и техническую подготовку личного состава ВСУ.

«У меня отец русский»: Появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами

«У меня отец русский»: Появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами

А ранее Life.ru сообщал, что иностранные контрактники в украинской армии столкнулись с проблемами финансирования. Это привело к массовому нежеланию продолжать участие в боевых операциях — часть наёмников планирует дезертировать, другие предпочитают формально исполнять обязанности до окончания срока договора.