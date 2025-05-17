«Привыкли к большим размерам»: Названа самая популярная операция у звёзд после родов

Зачастую звёзды делают липосакцию сразу после родов. Они стараются привести в прежний вид фигуру, поэтому решаются на операции в области живота, спины и боков. Об этом рассказал, пластический хирург Святослав Стрелин. Он напомнил, что во время беременности и кормления грудь увеличивается, а после уменьшается.

«Некоторые новоиспечённые мамочки уже привыкли к большим размерам и просят увеличить молочные железы обратно, как были во время кормления», — подчеркнул главный врач клиники.

Он отметил в беседе с «Газетой.ru», что для устранения провисания молочных желёз проводится их подтяжка. Параллельно специалисты могут сделать косметологические и реабилитационные процедуры. Они направлены на восстановление качества кожи и поддержание тонуса.