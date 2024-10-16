Звёздный хирург Хайдаров рассказал о самых популярных операциях у мужчин и женщин
Хирург Хайдаров: Липосакция является самой популярной операцией у мужчин
Тимур Хайдаров. Обложка © VK / Тимур Хайдаров
Женщины очень часто просят провести операции, связанные с улучшением тела, в том числе — липосакцию, абдоминопластику, восстановление фигуры после родов, маммопластику и ринопластику. Об этом рассказал звёздный хирург Тимур Хайдаров, который оперировал многих отечественных звёзд
Мужчины в стремлении к красоте не отстают от женщин, подчеркнул эксперт в беседе с порталом «Страсти». По его словам, зачастую представители сильного пола выбирают липосакцию с прорисовкой спортивного силуэта. Популярностью у них пользуется и блефаропластика.
Однако медик может отказать пациенту в операции, если понимает, что результат не украсит его. Хайдаров подчеркнул, что берётся за работу только в том случае, когда понимает, что итог будет эстетичным и гармоничным.
«При этом я понимаю, что человек может обратиться к другому хирургу, поэтому стараюсь поговорить и привести соответствующие аргументы, которые убедят пациента», — заключил эксперт.
Как уже писал Life.ru, клиника Тимура Хайдарова, закрытая за грубые нарушения, открылась раньше срока. Решение прекратить наказание принял Арбитражный суд Москвы. Напомним, суд распорядился приостановить деятельность IQ Plastique на три месяца после того, как продюсер Пётр Гаврилов умер через десять дней после операции по уменьшению желудка. Причиной смерти стал перитонит, который развился после вмешательства хирургов.