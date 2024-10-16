Звёздный хирург Хайдаров рассказал о самых популярных операциях у мужчин и женщин

Женщины очень часто просят провести операции, связанные с улучшением тела, в том числе — липосакцию, абдоминопластику, восстановление фигуры после родов, маммопластику и ринопластику. Об этом рассказал звёздный хирург Тимур Хайдаров, который оперировал многих отечественных звёзд

Мужчины в стремлении к красоте не отстают от женщин, подчеркнул эксперт в беседе с порталом «Страсти». По его словам, зачастую представители сильного пола выбирают липосакцию с прорисовкой спортивного силуэта. Популярностью у них пользуется и блефаропластика.

Однако медик может отказать пациенту в операции, если понимает, что результат не украсит его. Хайдаров подчеркнул, что берётся за работу только в том случае, когда понимает, что итог будет эстетичным и гармоничным.