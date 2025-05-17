Россиянам напомнили о первой рабочей шестидневке в этом году

С 27 октября по 1 ноября будут рабочими днями, после чего наступят три выходных дня, сообщила ТАСС эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина.

По словам эксперта, в 2025 году россияне будут работать шесть дней подряд с 27 октября по 1 ноября. Однако после этого наступят три выходных дня в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

«Выходной день с субботы 1 ноября перенесён на 3 ноября, понедельник. Таким образом, субботу отработаем, понедельник отдохнем. При этом суббота 1 ноября — предпраздничный рабочий день, продолжительность рабочего дня сокращена на 1 час», — пояснила Лопатина.

После этого россиян ожидают три выходных дня. 2 ноября — это обычный выходной день, 3 ноября — перенесённый выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября — праздничный выходной.

«Таким образом, с 27 октября по 1 ноября — шестидневная рабочая неделя, затем три выходных дня, и после три рабочих дня — с 5 по 7 ноября», — подчеркнула Лопатина.