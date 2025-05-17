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17 мая, 13:46

Разрушительный ураган пронёсся по США и лишил жизни 16 человек

NBC: В американских штатах Миссури и Кентукки 16 человек стали жертвами шторма

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

В США сильнейший ураган пронёсся по штатам Миссури и Кентукки, в результате стихийного бедствия погибли 16 человек, сообщает телеканал NBC. Местная полиция публикует кадры с беспилотника, показывающие разрушения в городе Сент-Луис, который больше всего пострадал от шторма.

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

«Девять человек погибли в округе Лорел, штат Кентукки... пятеро погибли в (городе — прим. Life.ru) Сент-Луисе, ещё двоев округе Скотт на юго-востоке Миссури», — уточняет телеканал со ссылкой на шерифа округа Лорел Джона Рута и чиновников.

В больницы доставлены десятки человек, получивших травмы во время непогоды, среди них ребёнок, состояние которого оценивается как крайне тяжёлое. По предварительным оценкам, в Сент-Луисе разрушены около пяти тысяч домов, в основном ураган срывал крыши и разбивал стёкла. Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП.

Сент-Луис в руинах: Смертельный торнадо разрушил целый город в США
Сент-Луис в руинах: Смертельный торнадо разрушил целый город в США

Накануне Life.ru писал, что разрушительные погодные условия накрыли США, сразу в нескольких округах был зафиксирован сильнейший торнадо. Катаклизм накрыл Уабаша, Вадена, Стернс и Тодд в Миннесоте, а также Данн, Пирс и Пепин в Висконсине.

Татьяна Миссуми
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