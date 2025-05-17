Разрушительный ураган пронёсся по США и лишил жизни 16 человек

В США сильнейший ураган пронёсся по штатам Миссури и Кентукки, в результате стихийного бедствия погибли 16 человек, сообщает телеканал NBC. Местная полиция публикует кадры с беспилотника, показывающие разрушения в городе Сент-Луис, который больше всего пострадал от шторма.

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

Шторм в США. Обложка © Х / SLMPD

«Девять человек погибли в округе Лорел, штат Кентукки... пятеро погибли в (городе — прим. Life.ru) Сент-Луисе, ещё двое — в округе Скотт на юго-востоке Миссури», — уточняет телеканал со ссылкой на шерифа округа Лорел Джона Рута и чиновников.

В больницы доставлены десятки человек, получивших травмы во время непогоды, среди них ребёнок, состояние которого оценивается как крайне тяжёлое. По предварительным оценкам, в Сент-Луисе разрушены около пяти тысяч домов, в основном ураган срывал крыши и разбивал стёкла. Сейчас спасатели продолжают работать на месте ЧП.