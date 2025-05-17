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Регион
17 мая, 19:47

Надежда Бабкина призналась, что считала Ольгу Бузову легкомысленной

Надежда Бабкина и Ольга Бузова выступили на одной сцене. Обложка © РИА «Новости» / Илья Питалев

Надежда Бабкина и Ольга Бузова выступили на одной сцене. Обложка © РИА «Новости» / Илья Питалев

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что считала певицу Ольгу Бузову легкомысленной, однако после совместной работы, в результате которой родился хит Made in Russia, исполнительница народных песен изменила своё отношение к молодой коллеге, за чьим творчеством она раньше не особо следила.

«Я не очень пристально следила за творчеством Оли Бузовой. Что-то, безусловно, до меня доносилось — эта девочка очень громко о себе заявила и оборотов не сбавляла. Но в моей голове складывался образ барышни довольно легкомысленной», — отметила Бабкина в интервью URA.ru.

Когда заместитель директора театра «Русская песня» предложил пригласить артистку в качестве ведущей юбилейного вечера и записать с ней дуэт, народница сомневалась. Однако после личной встречи с Бузовой мнение Бабкиной изменилось. Она увидела «очень цельную личность, большую трудягу, умницу, человека искреннего, непосредственного и очень сердечного».

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Ранее Надежда Бабкина получила от Следкома РФ медаль «За высокую гражданственность». Награду приурочили к 75-летнему юбилею певицы.

Борис Эльфанд
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