Надежда Бабкина призналась, что считала Ольгу Бузову легкомысленной

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что считала певицу Ольгу Бузову легкомысленной, однако после совместной работы, в результате которой родился хит Made in Russia, исполнительница народных песен изменила своё отношение к молодой коллеге, за чьим творчеством она раньше не особо следила.

«Я не очень пристально следила за творчеством Оли Бузовой. Что-то, безусловно, до меня доносилось — эта девочка очень громко о себе заявила и оборотов не сбавляла. Но в моей голове складывался образ барышни довольно легкомысленной», — отметила Бабкина в интервью URA.ru.

Когда заместитель директора театра «Русская песня» предложил пригласить артистку в качестве ведущей юбилейного вечера и записать с ней дуэт, народница сомневалась. Однако после личной встречи с Бузовой мнение Бабкиной изменилось. Она увидела «очень цельную личность, большую трудягу, умницу, человека искреннего, непосредственного и очень сердечного».