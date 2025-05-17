«Украину ждёт расплата»: В Финляндии боятся исхода противостояния Запада Москве
Малинен: Украина будет расплачиваться за попытку Запада причинить вред России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
Украина столкнётся с последствиями неудачных попыток западных стран нанести ущерб России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждёт расплата», — написал Малинен у себя в социальных сетях.
Аналитик выразил обеспокоенность позицией некоторых европейских руководителей, которые выбирают путь открытого противостояния с Москвой. Как подчёркивает эксперт, это может спровоцировать масштабный кризис с непредсказуемыми разрушительными последствиями для Европы.
Ранее американские аналитики заявили, что европейские государства активно лоббировали введение новых ограничительных мер против России в Вашингтоне. Однако дипломатическая инициатива президента РФ о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле значительно ослабила позиции ЕС. Несмотря на это, в Брюсселе заявили о намерении сохранить санкционный курс и продолжить оказывать давление на российское руководство.