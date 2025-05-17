Украина столкнётся с последствиями неудачных попыток западных стран нанести ущерб России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждёт расплата», — написал Малинен у себя в социальных сетях.

Аналитик выразил обеспокоенность позицией некоторых европейских руководителей, которые выбирают путь открытого противостояния с Москвой. Как подчёркивает эксперт, это может спровоцировать масштабный кризис с непредсказуемыми разрушительными последствиями для Европы.