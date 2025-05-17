Силовики призвали ВСУ сдаваться в плен через бота в Telegram

На Сумском участке фронта российские военные создали систему Telegram-ботов для безопасной сдачи украинских военнослужащих в плен, позволяющую избежать вмешательства заградотрядов.

«В основном сдачи в плен — это сложнейшие операции, и происходят во время интенсивного боя. Для того чтобы не попасть под заградотряд собственных побратимов, солдату ВСУ стоит связаться с нашими военнослужащими через чат-бот или любым другим способом», — рассказал источник ТАСС.

Он рассказал, что недавно был зафиксирован случай, когда украинский военный с белым флагом попытался перейти на российскую сторону без предварительного контакта через бот. По данным источника, командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ отдало приказ ликвидировать этого военнослужащего, что и было исполнено его сослуживцами.