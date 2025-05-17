В Дагестане машина упала с обрыва, погиб 79-летний водитель

17 мая, около 15:00, на 41 км автотрассы «Буйнакск — Гимры — Чирката» 79-летний водитель автомобиля «CHERY S12» не смог справиться с управлением, съехал с дороги и рухнул в 15-метровый обрыв. После аварии пострадавший был госпитализирован с множественными травмами, позже скончался в больнице.

Ранее Life.ru писал, что на территории турбазы «Ирингай», расположенной в Дагестане погибла туристка из Нижнего Новгорода. Во время прогулки по территории она упала с трёхметрового обрыва, который не был огорожен и находился в тёмном месте. Место, где произошла трагедия, не было оборудовано защитными барьерами и не было освещено. Люди, которые пытались помочь пострадавшей, также получили травмы. Туристка скончалась по дороге в больницу.