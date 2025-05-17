«Что скажет дядя Али?!» 49-летняя Жади из «Клона» снялась обнажённой

Джованна Антонелли, прославившаяся благодаря роли Жади в знаменитом сериале «Клон», поделилась новыми фотографиями в своих социальных сетях. На фотографиях она предстала в обнажённом виде.

Джованна Антонелли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ giovannaantonelli

На снимках 49-летняя актриса показывает свою потрясающую фигуру. В подписи к фото она отметила, что вдохновение для этой фотосессии черпала из известного произведения искусства. Актриса вдохновилась картиной Боттичелли «Рождение Венеры».

Джованна Антонелли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ giovannaantonelli

«Я заново открываю свои собственные миры. Искусство — это именно то, что позволяет черпать вдохновение из прошлого, переосмыслять настоящее и создавать новые истории. Как и «Венера» Боттичелли, вдохновившая меня на эту фотосессию, она напоминает о вечной, чувствительной и творческой женской силе. Как актриса, я переосмысляю себя в каждом образе, исследуя силу и сущность множества женщин», — написала Антонелли.

Пользователи социальных сетей не скупились на восторженные комментарии: «Жади, что скажет дядя Али!», «Богиня есть богиня», «У меня остановка сердца», «Любимая Жади», «Просто Картина», «Как всегда Самая красивая».