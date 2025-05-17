Каждый день, как последний: В США рассказали, как Трамп играет на нервах Зеленского

Непредсказуемость президента Штатов Дональда Трампа вызывает серьёзное беспокойство у Владимира Зеленского, пишет обозреватель Bloomberg Макс Хастингс. По его мнению, американский лидер сознательно держит Киев в напряжении, не раскрывая своих дальнейших планов относительно поддержки Украины.

«Каждое утро, просыпаясь, Зеленский должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия», — говорится в тексте.

Особую озабоченность, по мнению автора, вызывает двойственная позиция Трампа: с одной стороны, он не исключает ужесточения санкций против России, с другой — может полностью прекратить поддержку Украины. Как подчёркивает Хастингс, американский лидер не скрывает своего раздражения затяжным конфликтом и сохраняет личную неприязнь к Зеленскому, восходящую ещё к «делу Байдена» во время первого президентского срока Трампа.

Такая неопределённость, заключает обозреватель, заставляет Киев постоянно находиться в состоянии тревожного ожидания, поскольку от решений Вашингтона напрямую зависит судьба украинского государства.