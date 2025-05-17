Каждый день, как последний: В США рассказали, как Трамп играет на нервах Зеленского
Bloomberg: Трамп держит Зеленского в неопределённости насчёт военной помощи
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Непредсказуемость президента Штатов Дональда Трампа вызывает серьёзное беспокойство у Владимира Зеленского, пишет обозреватель Bloomberg Макс Хастингс. По его мнению, американский лидер сознательно держит Киев в напряжении, не раскрывая своих дальнейших планов относительно поддержки Украины.
«Каждое утро, просыпаясь, Зеленский должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия», — говорится в тексте.
Особую озабоченность, по мнению автора, вызывает двойственная позиция Трампа: с одной стороны, он не исключает ужесточения санкций против России, с другой — может полностью прекратить поддержку Украины. Как подчёркивает Хастингс, американский лидер не скрывает своего раздражения затяжным конфликтом и сохраняет личную неприязнь к Зеленскому, восходящую ещё к «делу Байдена» во время первого президентского срока Трампа.
Такая неопределённость, заключает обозреватель, заставляет Киев постоянно находиться в состоянии тревожного ожидания, поскольку от решений Вашингтона напрямую зависит судьба украинского государства.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подметил, что Владимир Зеленский оказался в сложнейшей ситуации, по сути попав в «геополитический котёл». Фактически, киевский главарь собственноручно вырыл себе яму, попытавшись сорвать переговорный процесс в Стамбуле.