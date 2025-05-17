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Регион
17 мая, 17:38

Росавиация признала инцидент с вертолётом Robinson в Подмосковье аварией

Вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку в Московской области. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку в Московской области. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Росавиация официально квалифицировала жесткую посадку вертолета Robinson R66 в Одинцовском районе как авиационное происшествие, сообщил пресс-секретарь ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта) Артём Кореняко.

«Расследованием её причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Одинцовском районе Московской области, недалеко от населённого пункта Иславское, произошла авария частного вертолёта Robinson R66. Сообщалось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку, в результате которой получило серьёзные механические повреждения.

Александра Мышляева
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