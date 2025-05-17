Росавиация признала инцидент с вертолётом Robinson в Подмосковье аварией
Вертолёт «Robinson R66» совершил жёсткую посадку в Московской области. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Росавиация официально квалифицировала жесткую посадку вертолета Robinson R66 в Одинцовском районе как авиационное происшествие, сообщил пресс-секретарь ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта) Артём Кореняко.
«Расследованием её причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в сообщении.
Напомним, в Одинцовском районе Московской области, недалеко от населённого пункта Иславское, произошла авария частного вертолёта Robinson R66. Сообщалось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку, в результате которой получило серьёзные механические повреждения.