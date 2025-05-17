Степан Джигарханян рассказал о жизни в США после прихода Трампа
Степан Джигарханян: В США негатив к русским снизился после прихода Трампа
Обложка © РИА «Новости» / Виталий Белоусов
С момента, как Дональд Трамп занял пост президента США, прошло несколько месяцев. О том, какие изменения произошли в Америке в этот период, рассказал в беседе с изданием MK.ru Степан Джигарханян, который уже долгое время живёт в США.
Джигарханян отмечает существенный рост цен в США за последние годы, причём это касается не только продовольствия. По его мнению, хотя подорожание действительно произошло, он не видит прямой связи с действующим президентом. В качестве примера он приводит рост цен на энергоносители, который повлёк за собой увеличение стоимости широкого спектра товаров и услуг. Тем не менее в последнее время наблюдается стабилизация ценовой ситуации, а по некоторым позициям даже заметно снижение.
«Когда цены поползли вверх, тогда большая часть американцев, которая выступала против России, перестала возмущаться. Потому что они поняли: деньги, все эти жуткие миллиарды долларов в период Байдена, ушли из США. Причём, они растворились не только на фронтах войны, а половина — в карманах людей, распределявших их на местах. Так что сейчас негатив в отношении русских в значительной мере сгладился», — поделился он своими наблюдениями.
По словам Джигарханяна в начале спецоперации отношение к русским было неоднозначным. Некоторые американцы сочувствовали украинцам, а не выступали против русских. Он отметил, что с интересом следит за развитием отношений между Россией и США, а также добавил, что рад тому, что в последнее время наметилось улучшение.
«С приходом Трампа не сказать, что мы большими союзниками стали. Но много шагов в эту сторону сделано. Трамп – хороший бизнесмен. Переговоры, уж кто-кто, а он вести умеет. Посмотрим, какие будут последствия после встречи в Стамбуле. Но мы все надеемся на лучшее» — рассуждает Джигарханян.
Ранее Life.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена Украина получила от Соединённых Штатов помощь в размере 350 миллиардов долларов без должного контроля и отчётности. По его мнению, это было похоже на то, как у ребёнка отбирают конфету.