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15 мая, 09:58

«Крупнейшая распродажа»: Трамп заявил, что Киев забрал у Байдена $350 млрд, «как конфету у ребёнка»

Трамп: При Байдене Киев забрал у США $350 млрд, «как конфету у ребёнка»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена Украина получила от Вашингтона 350 миллиардов долларов помощи без надлежащего контроля и отчётности. По его словам, это было «как отнять конфету у ребенка».

«Без какой-либо отчётности, просто отдали им деньги. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории. Каждый раз, когда он (Владимир Зеленский — Прим. Life.ru) приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфетку у ребёнка», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

Республиканец отметил, что нынешняя администрация США придерживается более жёсткой линии в этом вопросе. Вместе с тем выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта, учитывая, что США уже потратили огромную сумму «без какого-либо результата».

Это не первый раз, когда президент Штатов сравнивает военную помощь Киеву при своём предшественнике с ограблением. В начале марта он уже отмечал, что предыдущего главу Америки без труда уговорили расстаться с колоссальными деньгами из госбюджета ради военной помощи Украине.

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Ранее глава Белого дома назвал конфликт на Украине войной Байдена. Сам он, по его собственному признанию, пытается её остановить. При этом в Европе заявили, что конфликт уже становится «войной Трампа».

Анастасия Никонорова
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