«Крупнейшая распродажа»: Трамп заявил, что Киев забрал у Байдена $350 млрд, «как конфету у ребёнка»

Президент США Дональд Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена Украина получила от Вашингтона 350 миллиардов долларов помощи без надлежащего контроля и отчётности. По его словам, это было «как отнять конфету у ребенка».

«Без какой-либо отчётности, просто отдали им деньги. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории. Каждый раз, когда он (Владимир Зеленский — Прим. Life.ru) приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфетку у ребёнка», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

Республиканец отметил, что нынешняя администрация США придерживается более жёсткой линии в этом вопросе. Вместе с тем выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта, учитывая, что США уже потратили огромную сумму «без какого-либо результата».