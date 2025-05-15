«Крупнейшая распродажа»: Трамп заявил, что Киев забрал у Байдена $350 млрд, «как конфету у ребёнка»
Трамп: При Байдене Киев забрал у США $350 млрд, «как конфету у ребёнка»
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Президент США Дональд Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена Украина получила от Вашингтона 350 миллиардов долларов помощи без надлежащего контроля и отчётности. По его словам, это было «как отнять конфету у ребенка».
«Без какой-либо отчётности, просто отдали им деньги. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории. Каждый раз, когда он (Владимир Зеленский — Прим. Life.ru) приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфетку у ребёнка», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.
Республиканец отметил, что нынешняя администрация США придерживается более жёсткой линии в этом вопросе. Вместе с тем выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта, учитывая, что США уже потратили огромную сумму «без какого-либо результата».
Это не первый раз, когда президент Штатов сравнивает военную помощь Киеву при своём предшественнике с ограблением. В начале марта он уже отмечал, что предыдущего главу Америки без труда уговорили расстаться с колоссальными деньгами из госбюджета ради военной помощи Украине.
Ранее глава Белого дома назвал конфликт на Украине войной Байдена. Сам он, по его собственному признанию, пытается её остановить. При этом в Европе заявили, что конфликт уже становится «войной Трампа».