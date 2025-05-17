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17 мая, 18:42

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье увеличилось до 4

Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Число погибших в ДТП с микроавтобусом на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по данному факту (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Напомним, сегодня днём на 67-м километре автодороги М-8 произошло ДТП с микроавтобусом. По предварительным данным, около 14:20 грузовик КамАЗ совершил попутное столкновение с микроавтобусом Mercedes.

Александра Мышляева
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