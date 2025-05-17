Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье увеличилось до 4

Число погибших в ДТП с микроавтобусом на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе увеличилось до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по данному факту (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», — говорится в сообщении прокуратуры.