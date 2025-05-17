Пять человек погибли в результате столкновения вертолётов в Финляндии

В столкновении двух вертолётов, вылетевших из Таллина по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает эстонский портал ERR, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел Эстонии.

Полиция подтвердила, что на борту двух лёгких вертолётов Robinson R44 Raven находились пять человек: двое в одном и трое в другом. В настоящее время полицейские работают над установлением личностей погибших.

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп заявил, что, по предварительным данным, все пассажиры погибли. Информация о личностях жертв пока не раскрыта, однако эстонские СМИ сообщают, что среди них могут быть предприниматели из Эстонии.