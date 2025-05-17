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Регион
17 мая, 18:32

Хинштейн: Фигуранты дела о фортификациях в Курской области присвоили ₽4,1 млрд

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Hinshtein

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Hinshtein

Фигуранты дела о строительстве оборонных сооружений в Курской области присвоили бюджетные 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

«Есть иск генеральной прокуратуры. Суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области», — сообщил он в интервью на канале «Россия 24».

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Хинштейн отметил, что выделенные средства на строительство защитных сооружений были использованы не по назначению. Политик уверен, что деньги присвоили.

Как сообщал Life.ru, 16 апреля правоохранительные органы провели обыски у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба задержаны и теперь являются фигурантами уголовного дела о крупном хищении. В деле рассматривают два эпизода: вывод более 200 миллионов рублей через Корпорацию развития Курской области и ещё миллиард в рамках проекта по строительству фортификаций на границе с Украиной.

Лия Мурадьян
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