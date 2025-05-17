Хинштейн: Фигуранты дела о фортификациях в Курской области присвоили ₽4,1 млрд

Фигуранты дела о строительстве оборонных сооружений в Курской области присвоили бюджетные 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

«Есть иск генеральной прокуратуры. Суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области», — сообщил он в интервью на канале «Россия 24».

Хинштейн отметил, что выделенные средства на строительство защитных сооружений были использованы не по назначению. Политик уверен, что деньги присвоили.