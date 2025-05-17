Хинштейн: Фигуранты дела о фортификациях в Курской области присвоили ₽4,1 млрд
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Hinshtein
Фигуранты дела о строительстве оборонных сооружений в Курской области присвоили бюджетные 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
«Есть иск генеральной прокуратуры. Суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области», — сообщил он в интервью на канале «Россия 24».
Хинштейн отметил, что выделенные средства на строительство защитных сооружений были использованы не по назначению. Политик уверен, что деньги присвоили.
Как сообщал Life.ru, 16 апреля правоохранительные органы провели обыски у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба задержаны и теперь являются фигурантами уголовного дела о крупном хищении. В деле рассматривают два эпизода: вывод более 200 миллионов рублей через Корпорацию развития Курской области и ещё миллиард в рамках проекта по строительству фортификаций на границе с Украиной.