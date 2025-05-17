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17 мая, 18:32

Беглов: На рынке Апраксин двор проводят демонтаж незаконных построек

В Санкт-Петербурге на территории исторического торгового комплекса Апраксин двор идут работы по ликвидации самостроев. Как заявил градоначальник Александр Беглов, мероприятия проводятся строго в рамках законодательства, а к лицам, допустившим нарушения, будут применены соответствующие санкции.

На рынке Апраксин двор продолжается демонтаж незаконных построек. Видео © Telegram / Александр Беглов

«Незаконные строения демонтируем, очищаем очередной земельный участок. Действуем в правовом поле, нарушители понесут ответственность», — написал Беглов у себя в телеграм-канале.

Он сообщил, что за последние шесть месяцев было оформлено свыше 200 протоколов, а изъятые товары оцениваются в более чем 10 миллионов рублей.

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Ранее стало известно, что в течение ближайших трёх лет в России может измениться судьба почти каждого десятого торгового центра: из примерно восьми тысяч современных ТЦ около 800 рискуют быть закрыты, реконструированы или полностью демонтированы. В основном это касается объектов, работающих по уже неактуальной модели бизнеса.

Обложка ©

Telegram / Александр Беглов

Александра Мышляева
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