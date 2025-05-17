В ДНР при взрыве опасного предмета погиб мирный житель

В результате детонации взрывоопасного предмета в посёлке Владимировка под Угледаром в ДНР погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Об этом сообщила диспетчерская служба Волновахского округа в своём телеграм-канале.

«Сегодня, 17 мая 2025 года, в 15:30 в посёлке Владимировка вследствие детонации ВОП пострадал мужчина 1956 года рождения и погиб мужчина 1969 года рождения. Уважаемые граждане, будьте внимательны и бдительны, не поднимайте незнакомые предметы, смотрите под ноги и берегите себя», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что посёлок Владимировка находится между Волновахой и Угледаром и долгое время находился в зоне конфликта, подвергаясь обстрелам со стороны ВСУ.