В ДНР при взрыве опасного предмета погиб мирный житель
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В результате детонации взрывоопасного предмета в посёлке Владимировка под Угледаром в ДНР погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Об этом сообщила диспетчерская служба Волновахского округа в своём телеграм-канале.
«Сегодня, 17 мая 2025 года, в 15:30 в посёлке Владимировка вследствие детонации ВОП пострадал мужчина 1956 года рождения и погиб мужчина 1969 года рождения. Уважаемые граждане, будьте внимательны и бдительны, не поднимайте незнакомые предметы, смотрите под ноги и берегите себя», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что посёлок Владимировка находится между Волновахой и Угледаром и долгое время находился в зоне конфликта, подвергаясь обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 8 мая в небе над Липецком прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, это был результат работы системы противовоздушной обороны, которая, вероятно, уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат. Около 03:50 жители Липецка услышали в небе звук, похожий на работу двигателя, а затем — громкий хлопок.