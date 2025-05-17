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Регион
17 мая, 18:54

Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях Украины

Обложка © freepik/teksomolika

Обложка © freepik/teksomolika

Воздушная тревога была объявлена в Киевской и пяти других областях на севере и востоке Украины в субботу вечером, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По состоянию на 21:08 по московскому времени, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях звучит сигнал тревоги.

В Киеве и восьми областях Украины взревели сирены воздушной тревоги
В Киеве и восьми областях Украины взревели сирены воздушной тревоги

Ранее Life.ru писал, что в Киеве, Киевской области и ещё девяти регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Анастасия Никонорова
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