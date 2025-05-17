Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в Киевской и пяти других областях на севере и востоке Украины в субботу вечером, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По состоянию на 21:08 по московскому времени, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях звучит сигнал тревоги.