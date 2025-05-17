Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях Украины
Обложка © freepik/teksomolika
Воздушная тревога была объявлена в Киевской и пяти других областях на севере и востоке Украины в субботу вечером, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По состоянию на 21:08 по московскому времени, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях звучит сигнал тревоги.
Ранее Life.ru писал, что в Киеве, Киевской области и ещё девяти регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.