ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО HIMARS, ранены двое гражданских
РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ракетном обстреле Светлодарска украинскими войсками с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате атаки были ранены двое гражданских.
«В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником РСЗО HIMARS пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения», — написал Пушилин в личном телеграм-канале.
По предварительным данным, ударом повреждены три жилых дома и несколько припаркованных автомобилей. Пушилин также подтвердил информацию о гибели одного человека и ранении другого в результате детонации боеприпасов в Волновахском округе, произошедшей ранее.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн озвучил оценку общего ущерба, нанесённого ВСУ сельскому хозяйству региона. По его данным, от рук украинских военных пострадали свыше 160 агропредприятий, а сумма ущерба составляет 90 миллиардов рублей.