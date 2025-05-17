ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из РСЗО HIMARS, ранены двое гражданских

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ракетном обстреле Светлодарска украинскими войсками с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате атаки были ранены двое гражданских.

«В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником РСЗО HIMARS пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения», — написал Пушилин в личном телеграм-канале.

По предварительным данным, ударом повреждены три жилых дома и несколько припаркованных автомобилей. Пушилин также подтвердил информацию о гибели одного человека и ранении другого в результате детонации боеприпасов в Волновахском округе, произошедшей ранее.