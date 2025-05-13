Тело иностранца достали из-под завалов после удара ВСУ по Рыльску
Хинштейн: Под завалами после обстрела в Рыльске обнаружили тело гражданина Узбекистана
Последствия удара ВСУ по Рыльску. Обложка © Telegram / Следком
В Рыльске, который на днях обстреляли ВСУ, спасатели достали из-под завалов тело 39-летнего гражданина Узбекистана. Об сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале. Он выразил соболезнования близким погибшего.
«Ещё двое пострадавших при атаке мужчин сейчас в тяжёлом состоянии находятся в Курской областной больнице. Медики делают всё возможное, чтобы их спасти», — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ нанесли удар по Рыльску вечером 11 мая. Были атакованы гостиница и автомойка. Изначально сообщалось, что пострадали трое человек, их оперативно госпитализировали. СК возбудил уголовное дело о теракте.