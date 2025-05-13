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13 мая, 12:55

Тело иностранца достали из-под завалов после удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн: Под завалами после обстрела в Рыльске обнаружили тело гражданина Узбекистана

Последствия удара ВСУ по Рыльску. Обложка © Telegram / Следком

Последствия удара ВСУ по Рыльску. Обложка © Telegram / Следком

В Рыльске, который на днях обстреляли ВСУ, спасатели достали из-под завалов тело 39-летнего гражданина Узбекистана. Об сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале. Он выразил соболезнования близким погибшего.

«Ещё двое пострадавших при атаке мужчин сейчас в тяжёлом состоянии находятся в Курской областной больнице. Медики делают всё возможное, чтобы их спасти», — говорится в сообщении.

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Напомним, ВСУ нанесли удар по Рыльску вечером 11 мая. Были атакованы гостиница и автомойка. Изначально сообщалось, что пострадали трое человек, их оперативно госпитализировали. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Мария Любицкая
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