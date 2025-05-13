Тело иностранца достали из-под завалов после удара ВСУ по Рыльску

В Рыльске, который на днях обстреляли ВСУ, спасатели достали из-под завалов тело 39-летнего гражданина Узбекистана. Об сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале. Он выразил соболезнования близким погибшего.

«Ещё двое пострадавших при атаке мужчин сейчас в тяжёлом состоянии находятся в Курской областной больнице. Медики делают всё возможное, чтобы их спасти», — говорится в сообщении.