ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области

ВСУ атаковали FPV-дронами четыре муниципалитета Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он указал, что в Шебекино после удара беспилотника загорелся склад. Осколки повредили припаркованный автобус. В селе Новая Таволжанка, несмотря на то что противника удалось подавить, повреждены кровля, окна, фасад и забор жилого дома.

«В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу. В хуторе Лобковка от взрывной волны пострадало остекление в частном доме», — сообщил глава области.

Гладков также отметил, что в хуторе Бочанка в результате детонации БПЛА во дворе частного дома повредились две хозпостройки. В селе Бессоновка беспилотник атаковал сельскохозяйственное предприятие, повредив стену склада. В посёлке Октябрьский после налёта FPV-дрона загорелась крыша частного дома. Чиновник добавил, что все возгорания уже ликвидированы, и в результате атак никто не пострадал.