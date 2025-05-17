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17 мая, 19:01

ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

ВСУ атаковали Белгородскую область. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

ВСУ атаковали FPV-дронами четыре муниципалитета Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он указал, что в Шебекино после удара беспилотника загорелся склад. Осколки повредили припаркованный автобус. В селе Новая Таволжанка, несмотря на то что противника удалось подавить, повреждены кровля, окна, фасад и забор жилого дома.

«В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу. В хуторе Лобковка от взрывной волны пострадало остекление в частном доме»,сообщил глава области.

Названы мишени ВСУ в ходе смертельной атаки более 100 дронов на один регион России
Названы мишени ВСУ в ходе смертельной атаки более 100 дронов на один регион России

Гладков также отметил, что в хуторе Бочанка в результате детонации БПЛА во дворе частного дома повредились две хозпостройки. В селе Бессоновка беспилотник атаковал сельскохозяйственное предприятие, повредив стену склада. В посёлке Октябрьский после налёта FPV-дрона загорелась крыша частного дома. Чиновник добавил, что все возгорания уже ликвидированы, и в результате атак никто не пострадал.

Как сообщал Life.ru, в этот же день, 17 мая, над Чёрным морем заметили разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Дрон вылетел с военно-морской авиабазы НАТО, расположенной на Сицилии.

Лия Мурадьян
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