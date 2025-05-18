Премьер Италии Мелони назвала переговоры в Стамбуле шагом к миру на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что недавние переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле стали первым шагом на пути к мирному процессу.

Несмотря на отсутствие личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, Мелони отметила положительный аспект контактов между делегациями после трёхлетнего перерыва.

«Сам факт диалога является позитивным, и мы надеемся, что это первый скромный шаг в направлении мира», – заявила она после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.