Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 21:12

Премьер Италии Мелони назвала переговоры в Стамбуле шагом к миру на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Обложка © X / Giorgia Meloni

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Обложка © X / Giorgia Meloni

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что недавние переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле стали первым шагом на пути к мирному процессу.

Несмотря на отсутствие личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, Мелони отметила положительный аспект контактов между делегациями после трёхлетнего перерыва.

«Сам факт диалога является позитивным, и мы надеемся, что это первый скромный шаг в направлении мира», – заявила она после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Премьер Италии схитрила с переводом, отвечая на вопрос Трампа об Украине
Премьер Италии схитрила с переводом, отвечая на вопрос Трампа об Украине

Российско-украинские переговоры в Стамбуле прошли в пятницу, 16 мая. Стороны договорились о продолжении контактов. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что Россия осталась удовлетворена итогами встречи с представителями Украины, хотя достичь договорённости о прекращении огня пока не удалось. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение перемирия после звонка Путину в понедельник, 19 мая.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Италия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar