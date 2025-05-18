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18 мая, 03:00

Не забывайте подкормить: Россиянам назвали главные условия для выращивания пышной сирени

Депутат Чаплин: Для посадки сирени выбирайте солнечное и безветренное место

Сирень. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Сирень. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

В преддверии Международного дня сирени, который отмечается 18 мая, депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life.ru поделился рекомендациями по выращиванию этого кустарника. Он отметил, что сирень занимает особое место в российских садах, являясь не только украшением, но и частью культурного наследия.

Успешное выращивание сирени начинается с выбора правильного места — солнечного и защищённого от ветра участка с плодородной, хорошо дренированной почвой, имеющей нейтральную или слабощёлочную реакцию. Эксперт подчеркнул важность подготовки посадочной ямы с дренажом из щебня или битого кирпича для предотвращения застоя воды.

После посадки необходимо регулярно поливать сирень, особенно в засушливую погоду. Не забывайте о подкормках. Весной внесите азотные удобрения для стимуляции роста, а летом и осенью — фосфорно-калийные для обильного цветения.

Никита Чаплин

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья

После посадки необходимо регулярно поливать сирень, особенно в засушливую погоду. Не забывайте о подкормках. Весной внесите азотные удобрения для стимуляции роста, а летом и осенью — фосфорно-калийные для обильного цветения.
После посадки необходимо регулярно поливать сирень, особенно в засушливую погоду. Не забывайте о подкормках. Весной внесите азотные удобрения для стимуляции роста, а летом и осенью — фосфорно-калийные для обильного цветения.
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Чаплин также поделился способами продления цветения, рекомендовав регулярно удалять отцветшие соцветия и проводить обрезку, удаляя старые ветви. Он отметил, что правильный уход позволяет наслаждаться пышным и ароматным цветением долгие годы.

«Уделите сирени немного внимания, и она отблагодарит вас пышным и ароматным цветением, которое будет радовать вас и ваших близких долгие годы», — заключил он.

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Ранее россиянам рассказали, чем грозит срыв сирени в городе. Дело в том, что кусты в парках и на улицах являются собственностью города и охраняются законом. За их повреждение предусмотрены санкции, вплоть до штрафа в 500 тысяч рублей.

Ольга Годуненко
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