Не забывайте подкормить: Россиянам назвали главные условия для выращивания пышной сирени

В преддверии Международного дня сирени, который отмечается 18 мая, депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life.ru поделился рекомендациями по выращиванию этого кустарника. Он отметил, что сирень занимает особое место в российских садах, являясь не только украшением, но и частью культурного наследия.

Успешное выращивание сирени начинается с выбора правильного места — солнечного и защищённого от ветра участка с плодородной, хорошо дренированной почвой, имеющей нейтральную или слабощёлочную реакцию. Эксперт подчеркнул важность подготовки посадочной ямы с дренажом из щебня или битого кирпича для предотвращения застоя воды.

После посадки необходимо регулярно поливать сирень, особенно в засушливую погоду. Не забывайте о подкормках. Весной внесите азотные удобрения для стимуляции роста, а летом и осенью — фосфорно-калийные для обильного цветения. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья

Чаплин также поделился способами продления цветения, рекомендовав регулярно удалять отцветшие соцветия и проводить обрезку, удаляя старые ветви. Он отметил, что правильный уход позволяет наслаждаться пышным и ароматным цветением долгие годы.

«Уделите сирени немного внимания, и она отблагодарит вас пышным и ароматным цветением, которое будет радовать вас и ваших близких долгие годы», — заключил он.