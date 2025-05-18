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18 мая, 00:47

Черышев объявил об уходе из греческого клуба «Паниониос»

Денис Черышев. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Денис Черышев. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Российский футболист Денис Черышев объявил о завершении выступлений за греческий «Паниониос». В своём обращении к клубу он выразил благодарность руководству, тренерскому штабу, персоналу и партнёрам по команде за тёплый приём и поддержку в течение сезона.

«Желаю вам всего самого лучшего. Здесь у вас всегда будет друг. Пришло время сделать новый шаг в карьере», — написал россиянин в своих соцсетях.

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Футболист присоединился к греческому клубу, выступающему во втором дивизионе чемпионата Греции, в сентябре 2024 года после ухода из итальянской «Венеции». За время выступлений за «Паниониос» Черышев провёл 24 матча.

Артём Гапоненко
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