Черышев объявил об уходе из греческого клуба «Паниониос»

Российский футболист Денис Черышев объявил о завершении выступлений за греческий «Паниониос». В своём обращении к клубу он выразил благодарность руководству, тренерскому штабу, персоналу и партнёрам по команде за тёплый приём и поддержку в течение сезона.

«Желаю вам всего самого лучшего. Здесь у вас всегда будет друг. Пришло время сделать новый шаг в карьере», — написал россиянин в своих соцсетях.