Черышев объявил об уходе из греческого клуба «Паниониос»
Денис Черышев. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Российский футболист Денис Черышев объявил о завершении выступлений за греческий «Паниониос». В своём обращении к клубу он выразил благодарность руководству, тренерскому штабу, персоналу и партнёрам по команде за тёплый приём и поддержку в течение сезона.
«Желаю вам всего самого лучшего. Здесь у вас всегда будет друг. Пришло время сделать новый шаг в карьере», — написал россиянин в своих соцсетях.
Футболист присоединился к греческому клубу, выступающему во втором дивизионе чемпионата Греции, в сентябре 2024 года после ухода из итальянской «Венеции». За время выступлений за «Паниониос» Черышев провёл 24 матча.