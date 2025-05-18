Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 04:00

Эйфория оказалась не долгой: Проктолог перечислила Life.ru страшные последствия кофейных клизм

Проктолог Абрицова: Кофейная клизма может нарушить работу кишечника

Кофейная клизма может нарушить работу кишечника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Кофейная клизма может нарушить работу кишечника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Несмотря на популярность кофейных клизм в качестве метода детоксикации, они могут привести к серьёзным нарушениям работы кишечника. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-проктолог Марьяна Абрицова.

Эксперт пояснила, что при введении кофе в толстую кишку происходит всасывание кофеина, который вызывает чувство эйфории и прилива сил. Однако это создаёт зависимость, аналогичную той, что развивается при регулярном употреблении кофе.

Постоянное использование очистительных клизм приводит к нарушению нормальной перистальтики кишечника и нормальной эвакуации кишечного содержимого. Это в дальнейшем приводит к нарушению транзита, то есть продвижению кишечного содержимого в дистальном направлении, нормальной функции накопления каловых масс в прямой кишке и эвакуации кишечного содержимого.

Марьяна Абрицова

Кандидат медицинских наук, врач-проктолог

Постоянное использование очистительных клизм приводит к нарушению нормальной перистальтики кишечника и нормальной эвакуации кишечного содержимого. Это в дальнейшем приводит к нарушению транзита, то есть продвижению кишечного содержимого в дистальном направлении, нормальной функции накопления каловых масс в прямой кишке и эвакуации кишечного содержимого.
Постоянное использование очистительных клизм приводит к нарушению нормальной перистальтики кишечника и нормальной эвакуации кишечного содержимого. Это в дальнейшем приводит к нарушению транзита, то есть продвижению кишечного содержимого в дистальном направлении, нормальной функции накопления каловых масс в прямой кишке и эвакуации кишечного содержимого.
Врач объяснила, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе
Врач объяснила, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе

Кроме того, при частой постановке клизм происходит нарушение чувствительности определённых рецепторов в отделе прямой кишки, который отвечает за формирование позыва к дефекации. Абрицова предупредила, что в тяжёлых случаях позывы могут полностью исчезнуть, и человеку приходится ориентироваться лишь на косвенные признаки — вздутие живота или чувство распирания.

Проктолог рекомендовала отказаться от практики самостоятельной постановки клизм, особенно с кофе. По её мнению, если нужно ощутить бодрость и прилив сил, гораздо безопаснее просто выпить чашку кофе традиционным способом.

«Это гораздо легче и проще выполнить, чем каждый раз использовать кофейные клизмы, и тем более по несколько раз в день, чтобы почувствовать бодрость и хорошее настроение», — заключила она.

Привет, бесплодие и простатит! Проктолог запретил сидеть в туалете дольше трёх минут
Привет, бесплодие и простатит! Проктолог запретил сидеть в туалете дольше трёх минут

Ранее врач-хирург предостерёг от использования грелок при боли в животе. По словам медика, любой вид самолечения может существенно усугубить ситуацию.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar