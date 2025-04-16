Врач запретил грелки и компрессы при болях в животе
Хирург Маклаков: При болях в животе нельзя использовать грелки и компрессы
Как нельзя лечить боли в животе. Обложка © Freepik / krakenimages.com
В Интернете часто встречаются советы по облегчению болей в животе. Один из них — использование грелки. Врач-хирург Вадим Маклаков предупреждает, что это самолечение может вызвать серьёзные осложнения.
Первое, на что акцентирует внимание медик — не стоит принимать обезболивающие препараты. Они могут скрыть реальные симптомы и усложнить диагностику. Это увеличивает риск осложнений и замедляет лечение.
«Во-вторых, категорически запрещается использовать для облегчения состояния горячие компрессы, грелки с тёплой и горячей водой, принимать горячие ванны», — приводит комментарий хирурга «Газета.ru».
Тепло способствует распространению микроорганизмов и усиливает воспаление. Например, при остром аппендиците грелка может привести к разрыву аппендикса и перитониту — состоянию, угрожающему жизни.
При болях в животе причиной часто является спазм мускулатуры. Врач рекомендует применять спазмолитики. Они не замаскируют боль, и врач сможет установить причину. Если спазмолитики не помогают в течение 2–3 часов, нужно срочно обратиться к врачу. Особенно критичны нарастающая боль, повышение температуры или слабость. Важно не игнорировать болевые симптомы и обратиться за помощью к специалистам.
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