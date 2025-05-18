Зоогостиницы – табу: Ветеринар объяснила, почему кошек лучше оставлять дома

Зоопсихолог, ветеринарный врач Ангелина Сиротина в интервью радио Sputnik объяснила, на сколько дней можно оставить кошку одну дома. По словам эксперта, если это не котёнок, то питомца можно оставить одного на срок не более двух суток. Однако перед этим важно тщательно подготовиться.

«Обязательно расставьте в разных местах несколько чашек с водой, чтобы избежать неприятностей. Также следует закрыть унитазы и оставить окна едва приоткрытыми, чтобы питомец не застрял», – порекомендовала Сиротина.

Если у вас несколько кошек, срок разлуки можно увеличить на пару дней. В этом случае нужно выставить побольше воды и еды, а также обеспечить наличие дополнительного лотка. Успокоительные диффузоры с феромонами помогут создать комфортную атмосферу для питомцев.

Если вы планируете длительную разлуку, лучше оставить кошку дома и попросить знакомых или родственников присмотреть за ней. Кошки – территориальные животные, им будет комфортнее оставаться в своей привычной обстановке, подчеркнула эксперт. А вот зоогостиницы – это крайний вариант.

«В зоогостиницах животное испытывает сумасшедший стресс, что может привести к обострению хронических заболеваний», – предупредила Сиротина.