Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 22:09

Пожарные спасли из огня 11 человек в горящей девятиэтажке Орла

Пожар в 9-этажном доме в Орле. Обложка © Telegram / МЧС Орловской области

Пожар в 9-этажном доме в Орле. Обложка © Telegram / МЧС Орловской области

Пожарные МЧС спасли 11 жителей из горящей девятиэтажки в Орле. Серьёзный пожар случился на 7 этаже многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе орловского ГУ МЧС.

«Горела квартира на 7 этаже в жилой девятиэтажке. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъёмника», — указано в сообщении.

Пожар в 9-этажном доме в Орле. Видео © Telegram / МЧС Орловской области

Ещё 32 человека пришлось эвакуировать. На данный момент известно, что огонь повредил балконы 7, 8 и 9 этажей. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте происшествия продолжают работать 24 сотрудника МЧС, которые борются с огнём при помощи шести машин спецтехники.

Обвинение запросило по 1998 лет для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле Турции
Обвинение запросило по 1998 лет для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле Турции

Ранее Life.ru писал, как волонтёры борются с лесными пожарами возле экокурорта «Кука» в Забайкалье и нуждаются в помощи. В чате добровольцев появилось сообщение о нескольких очагах возгорания рядом с селом Кука в Читинском районе.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar