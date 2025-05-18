Пожарные спасли из огня 11 человек в горящей девятиэтажке Орла

Пожарные МЧС спасли 11 жителей из горящей девятиэтажки в Орле. Серьёзный пожар случился на 7 этаже многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе орловского ГУ МЧС.

«Горела квартира на 7 этаже в жилой девятиэтажке. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъёмника», — указано в сообщении.

Пожар в 9-этажном доме в Орле. Видео © Telegram / МЧС Орловской области

Ещё 32 человека пришлось эвакуировать. На данный момент известно, что огонь повредил балконы 7, 8 и 9 этажей. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте происшествия продолжают работать 24 сотрудника МЧС, которые борются с огнём при помощи шести машин спецтехники.