Обвинение запросило по 1998 лет для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле Турции
Пожар на горнолыжном курорте в турецком городе Болу. Фото © ntv
По делу о смертельном пожаре в отеле Grand Kartal (провинция Болу) государственное обвинение выступило с беспрецедентным требованием. Для 13 фигурантов дела, включая владельцев отеля и должностных лиц, запрошено по 1998 лет лишения свободы. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Прокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав для 13 арестованных по 1998 лет тюремного заключения для каждого из них за непредумышленное убийство и ранения вследствие преступной халатности», — сообщил канал, отмечая, что столь суровое наказание сформировано путём сложения сроков заключения за каждую из 78 погибших в результате возгорания.
В числе 13 задержанных по делу о пожаре — собственники гостиницы, её управляющий состав, вице-мэр города Болу, начальник местной противопожарной службы и ряд должностных лиц. Прокуратура также требует приговорить к 22,5 года лишения свободы ещё 19 обвиняемых, включая работников отельной кухни. По данным канала, расследование в отношении сотрудников министерства культуры и туризма Турции выделено в отдельное дело.
Напомним, в ночь на 21 января на турецком курорте Карталкая в ресторане 12-этажного отеля Grand Katral вспыхнул пожар. Возгорание моментально перекинулось на деревянные конструкции здания, в результате чего множество гостей оказались заблокированы на верхних уровнях и не смогли эвакуироваться. Трагический итог — десятки погибших, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с масштабной трагедией.