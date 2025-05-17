Обвинение запросило по 1998 лет для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле Турции

По делу о смертельном пожаре в отеле Grand Kartal (провинция Болу) государственное обвинение выступило с беспрецедентным требованием. Для 13 фигурантов дела, включая владельцев отеля и должностных лиц, запрошено по 1998 лет лишения свободы. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Прокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав для 13 арестованных по 1998 лет тюремного заключения для каждого из них за непредумышленное убийство и ранения вследствие преступной халатности», — сообщил канал, отмечая, что столь суровое наказание сформировано путём сложения сроков заключения за каждую из 78 погибших в результате возгорания.