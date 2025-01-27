Установлена неожиданная причина пожара в турецком отеле, который унёс жизни 79 человек

Пожар в турецком отеле Grand Kartal при горнолыжном курорте в провинции Болу, в котором погибло 79 человек, предположительно, начался на кухне из-за включённого гриля. Об этом сообщила газета Sabah.

Согласно информации издания, ночью на кухне был включён гриль. В процессе приготовления на него попало горячее масло, что привело к возникновению огня. Пламя через вытяжку проникло в дымоход, и вскоре дошло до крыши отеля.