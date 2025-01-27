Установлена неожиданная причина пожара в турецком отеле, который унёс жизни 79 человек
Sabah: Пожар в турецком отеле Grand Kartal мог начаться из-за гриля на кухне
Здание турецкого отеля Grand Kartal после пожара. Обложка © X / HASAN on
Пожар в турецком отеле Grand Kartal при горнолыжном курорте в провинции Болу, в котором погибло 79 человек, предположительно, начался на кухне из-за включённого гриля. Об этом сообщила газета Sabah.
Согласно информации издания, ночью на кухне был включён гриль. В процессе приготовления на него попало горячее масло, что привело к возникновению огня. Пламя через вытяжку проникло в дымоход, и вскоре дошло до крыши отеля.
Напомним, что в ночь на 21 января в 12-этажном отеле Grand Kartal произошёл пожар, унёсший жизни 79 человек. Более 50 человек пострадали. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, задержаны 11 человек, включая владельца отеля, заместителя мэра провинции Седата Гюленера и замглавы пожарной охраны Кенана Джошкуна. Министерство юстиции Турции сообщило, что отель регулярно проверялся на соответствие нормам пожарной безопасности.