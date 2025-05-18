Петербургские силовики задержали блогера Мироса во время вечеринки в клубе

В Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса. Инцидент произошёл во время вечеринки в клубе Department 57 на Конюшенной площади.

По данным SHOT, правоохранители ворвались в заведение и полностью остановили мероприятие. Свидетели сообщают, что всех посетителей выстроили вдоль стен, а у некоторых проверили и сфотографировали документы. Блогера и его хореографа Анну Лукину задержали.

Силовики задержали блогера Мироса. Фото © Telegram / SHOT

Владос Мирос ведёт блог в Instagram* с аудиторией около 2 миллионов подписчиков.

Ранее Life.ru сообщал о том, что блогер Слава Бустер, настоящее имя которого Вячеслав Леонтьев, имеет задолженность перед российской налоговой службой в размере 4,5 миллиона рублей. В то же время он с охотой делится в социальных сетях своими роскошными приобретениями, среди которых можно увидеть элитную квартиру в Москве и дорогие автомобили.