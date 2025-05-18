Петербургские силовики задержали блогера Мироса во время вечеринки в клубе
Блогер Владос Мирос. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladosmiros
В Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса. Инцидент произошёл во время вечеринки в клубе Department 57 на Конюшенной площади.
По данным SHOT, правоохранители ворвались в заведение и полностью остановили мероприятие. Свидетели сообщают, что всех посетителей выстроили вдоль стен, а у некоторых проверили и сфотографировали документы. Блогера и его хореографа Анну Лукину задержали.
Силовики задержали блогера Мироса. Фото © Telegram / SHOT
Владос Мирос ведёт блог в Instagram* с аудиторией около 2 миллионов подписчиков.
Ранее Life.ru сообщал о том, что блогер Слава Бустер, настоящее имя которого Вячеслав Леонтьев, имеет задолженность перед российской налоговой службой в размере 4,5 миллиона рублей. В то же время он с охотой делится в социальных сетях своими роскошными приобретениями, среди которых можно увидеть элитную квартиру в Москве и дорогие автомобили.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.