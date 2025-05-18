Серебренников получил высшую награду Франции
Серебренников получил орден Почётного легиона от министра культуры Франции
Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции. Обложка © X / Rachida Dati
Министр культуры Франции Рашида Дати вручила российскому режиссёру Кириллу Серебренникову орден Почётного легиона. Об этом Серебренников сообщил в соцсетях.
«Сегодня в Каннах министр культуры Франции Рашида Дати вручает Кириллу Серебренникову орден Почётного легиона», — говорится в сообщении.
Орден Почётного легиона представляет собой высшую награду Франции. Её вручают как военным, так и гражданским лицам за выдающиеся достижения перед страной, независимо от их гражданства.
Напомним, что Кирилл Серебренников уехал из России в Париж после решения Хамовнического районного суда Москвы. Суд отменил его условный срок и снял судимость весной 2022 года. Уголовное дело, в котором фигурировал Серебренников, касалось мошенничества.