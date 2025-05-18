Серебренников получил высшую награду Франции

Министр культуры Франции Рашида Дати вручила российскому режиссёру Кириллу Серебренникову орден Почётного легиона. Об этом Серебренников сообщил в соцсетях.

Shaman обратился к жителям Ставрополя после отмены своего концерта

Shaman обратился к жителям Ставрополя после отмены своего концерта

Орден Почётного легиона представляет собой высшую награду Франции. Её вручают как военным, так и гражданским лицам за выдающиеся достижения перед страной, независимо от их гражданства.