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17 мая, 23:39

Сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса арестовали за мошенничество

Владимир Смеркис. Обложка © X / Vladimir Smerkis

Владимир Смеркис. Обложка © X / Vladimir Smerkis

Сооснователь крипто-игры Blum и бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис был арестован по обвинению в мошенничестве. Как следует из данных Мосгорсуда, в настоящее время он находится под стражей.

Команда проекта Blum уже заявила, что Смеркис больше не занимает пост директора по маркетингу и не имеет никакого отношения к разработке игры.

Напомним, что Blum представляет собой криптоигру, аналогичную Hamster Combat, в которой пользователи могут зарабатывать реальную криптовалюту, получая игровые монеты. Несмотря на то, что релиза криптомонеты ожидали уже год, он до сих пор не состоялся.

Вампир из «Битвы экстрасенсов» стал фигурантом уголовного дела
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Ранее Life.ru писал, что в Москве арестовали главного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево. Участники преступной группировки обманывали военных в аэропорту, используя такси в качестве прикрытия – им предлагали дешёвые поездки, стоимость которых в конце возрастала в несколько раз.

Юния Ларсон
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