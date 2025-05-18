Сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса арестовали за мошенничество

Сооснователь крипто-игры Blum и бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис был арестован по обвинению в мошенничестве. Как следует из данных Мосгорсуда, в настоящее время он находится под стражей.

Команда проекта Blum уже заявила, что Смеркис больше не занимает пост директора по маркетингу и не имеет никакого отношения к разработке игры.

Напомним, что Blum представляет собой криптоигру, аналогичную Hamster Combat, в которой пользователи могут зарабатывать реальную криптовалюту, получая игровые монеты. Несмотря на то, что релиза криптомонеты ожидали уже год, он до сих пор не состоялся.