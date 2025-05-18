Армия Израиля сообщила о перехвате запущенной из Йемена ракеты

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена. В некоторых районах раздались сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетной угрозе.

«Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — отметила пресс-служба армии.

Куда упала ракета и были ли последствия, не сообщается.