Армия Израиля сообщила о перехвате запущенной из Йемена ракеты
Йемен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi
Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена. В некоторых районах раздались сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетной угрозе.
«Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — отметила пресс-служба армии.
Куда упала ракета и были ли последствия, не сообщается.
Ранее израильские атаки по сектору Газа унесли жизни как минимум 84 человек. По информации палестинской стороны, основные удары сосредоточились на севере региона. Особенно пострадал лагерь беженцев Джабалия, где погибли около 50 человек.