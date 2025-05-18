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Регион
17 мая, 23:54

Армия Израиля сообщила о перехвате запущенной из Йемена ракеты

Йемен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Йемен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Армия Израиля сообщила о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена. В некоторых районах раздались сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетной угрозе.

«Была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — отметила пресс-служба армии.

Куда упала ракета и были ли последствия, не сообщается.

Почти полсотни человек стали жертвами авиаудара Израиля по северу Газы
Почти полсотни человек стали жертвами авиаудара Израиля по северу Газы

Ранее израильские атаки по сектору Газа унесли жизни как минимум 84 человек. По информации палестинской стороны, основные удары сосредоточились на севере региона. Особенно пострадал лагерь беженцев Джабалия, где погибли около 50 человек.

Лия Мурадьян
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