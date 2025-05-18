NYT: Ураганы и торнадо унесли жизни 27 человек в центральной части США

Ураганы и торнадо в центральных штатах США унесли жизни по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает издание New York Times. Также есть информация о многочисленных пострадавших в штатах Миссури и Кентукки.

«Горе и ущерб — лишь малая часть разрушений от нескольких торнадо, которые пронеслись по стране с вечера пятницы, убив по меньшей мере 27 человек в Миссури, Кентукки и Вирджинии», — отмечает газета.

В аэропорту Лондон-Корбин в Кентукки ураган испортил ангары, перекрутив и сплющив их. Один из самолётов перевернулся, а медицинский вертолёт получил повреждения.