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18 мая, 00:26

NYT: Ураганы и торнадо унесли жизни 27 человек в центральной части США

Последствия урагана в США. Обложка © Х / SLMPD

Последствия урагана в США. Обложка © Х / SLMPD

Ураганы и торнадо в центральных штатах США унесли жизни по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает издание New York Times. Также есть информация о многочисленных пострадавших в штатах Миссури и Кентукки.

«Горе и ущерб — лишь малая часть разрушений от нескольких торнадо, которые пронеслись по стране с вечера пятницы, убив по меньшей мере 27 человек в Миссури, Кентукки и Вирджинии»,отмечает газета.

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В аэропорту Лондон-Корбин в Кентукки ураган испортил ангары, перекрутив и сплющив их. Один из самолётов перевернулся, а медицинский вертолёт получил повреждения.

Как сообщал Life.ru, разрушительный ураган пронёсся через Миссури и Кентукки в пятницу и субботу, 16 и 17 мая. Изначально поступала информация о 16 жертвах стихийного бедствия.

Лия Мурадьян
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