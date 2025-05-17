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17 мая, 20:47

Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Калифорнии

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс в штате Калифорния. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это был мощный взрыв», — сообщил источник, который также описал большое поле обломков вокруг и повреждения нескольких предприятий поблизости.

В Калифорнии взорвался автомобиль возле клиники. Видео © X / nimasworld

По предварительным данным, взрыв прогремел в автомобиле возле клиники по лечению бесплодия. По предположению журналистов, целью взрыва могла быть именно клиника. По сообщениям очевидцев, взрыв ощущался на расстоянии многих миль. Личность погибшего и его причастность к взрыву пока не установлены.

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Обложка ©

X / nimasworld

Лия Мурадьян
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