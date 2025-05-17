Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Калифорнии
По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс в штате Калифорния. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Это был мощный взрыв», — сообщил источник, который также описал большое поле обломков вокруг и повреждения нескольких предприятий поблизости.
В Калифорнии взорвался автомобиль возле клиники. Видео © X / nimasworld
По предварительным данным, взрыв прогремел в автомобиле возле клиники по лечению бесплодия. По предположению журналистов, целью взрыва могла быть именно клиника. По сообщениям очевидцев, взрыв ощущался на расстоянии многих миль. Личность погибшего и его причастность к взрыву пока не установлены.
Ранее Life.ru рассказывал о взрыве на фабрике в Башкортостане на парафиновом заводе «Свеча». Предварительно, причиной стала утечка из печного оборудования.
X / nimasworld