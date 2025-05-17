Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Калифорнии

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс в штате Калифорния. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это был мощный взрыв», — сообщил источник, который также описал большое поле обломков вокруг и повреждения нескольких предприятий поблизости.

В Калифорнии взорвался автомобиль возле клиники. Видео © X / nimasworld