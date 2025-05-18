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Регион
18 мая, 00:32

Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Васильевке в Запорожье

Вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по Васильевке в Запорожской области, в результате обстрела пострадали два человека. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в телеграм-канале.

По информации Рогова, оба пострадавших – мирные жители Васильевки. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести. В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь в местной больнице.

ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, начался пожар
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, начался пожар

Ранее 14-летняя девочка пострадала в результате атаки ВСУ по жилому дому в Макеевке. В управлении по документированию военных преступлений киевского режима администрации главы и правительства ДНР сообщили, что украинские боевики нанесли удар по дому дроном-камикадзе.

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Life.ru

Юния Ларсон
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