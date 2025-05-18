Два человека пострадали в результате удара ВСУ по Васильевке в Запорожье

Вооружённые формирования Украины нанесли ракетный удар по Васильевке в Запорожской области, в результате обстрела пострадали два человека. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в телеграм-канале.

По информации Рогова, оба пострадавших – мирные жители Васильевки. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести. В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь в местной больнице.