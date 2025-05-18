Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в США, есть пострадавшие

Мексиканский военный парусник врезался в Бруклинский мост в США. Как сообщает New York Post, несколько человек получили ранения. Инцидент произошёл в вечернее время в субботу.

Большое парусное судно ВМС Мексики, находившееся в Нью-Йорке с праздничным визитом, столкнулось с Бруклинским мостом. В результате удара одна из мачт рухнула на палубу. Члены экипажа получили серьёзные травмы. Некоторые упали в воду.

Судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост. Видео © X / PrinceCarlton

Сразу началась поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли пострадавших и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь. Тем, кто находился в критическом состоянии, оказали помощь и отправили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.