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18 мая, 02:02

Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в США, есть пострадавшие

Судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост. Обложка © X / PrinceCarlton

Судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост. Обложка © X / PrinceCarlton

Мексиканский военный парусник врезался в Бруклинский мост в США. Как сообщает New York Post, несколько человек получили ранения. Инцидент произошёл в вечернее время в субботу.

Большое парусное судно ВМС Мексики, находившееся в Нью-Йорке с праздничным визитом, столкнулось с Бруклинским мостом. В результате удара одна из мачт рухнула на палубу. Члены экипажа получили серьёзные травмы. Некоторые упали в воду.

Судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост. Видео © X / PrinceCarlton

Сразу началась поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли пострадавших и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь. Тем, кто находился в критическом состоянии, оказали помощь и отправили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.

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Лия Мурадьян
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