ФБР назвало актом терроризма взрыв бомбы у клиники в Калифорнии

ФБР квалифицировало взрыв у медицинской клиники в калифорнийском Палм-Спрингс как террористический акт. Помощник директора федерального бюро Акил Дэвис в беседе с CNN подчеркнул, что произошедшее было не случайным.

По данным следствия, взрывное устройство было заложено в автомобиле или рядом с ним, что подтвердил мэр города Рон Дехарт. В результате инцидента пострадали пять человек, а ударная волна повредила близлежащие здания, выбив стёкла в соседних строениях.