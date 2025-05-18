ФБР назвало актом терроризма взрыв бомбы у клиники в Калифорнии
Последствия взрыва в Палм-Спрингс. Обложка © X / Jere_Memez
ФБР квалифицировало взрыв у медицинской клиники в калифорнийском Палм-Спрингс как террористический акт. Помощник директора федерального бюро Акил Дэвис в беседе с CNN подчеркнул, что произошедшее было не случайным.
По данным следствия, взрывное устройство было заложено в автомобиле или рядом с ним, что подтвердил мэр города Рон Дехарт. В результате инцидента пострадали пять человек, а ударная волна повредила близлежащие здания, выбив стёкла в соседних строениях.
Напомним, происшествие произошло вечером 17 мая. Вокруг взрыва нашли большое поле обломков. По предположению журналистов, целью взрыва могла быть именно клиника.