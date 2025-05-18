Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 04:08

ФБР назвало актом терроризма взрыв бомбы у клиники в Калифорнии

Последствия взрыва в Палм-Спрингс. Обложка © X / Jere_Memez

Последствия взрыва в Палм-Спрингс. Обложка © X / Jere_Memez

ФБР квалифицировало взрыв у медицинской клиники в калифорнийском Палм-Спрингс как террористический акт. Помощник директора федерального бюро Акил Дэвис в беседе с CNN подчеркнул, что произошедшее было не случайным.

По данным следствия, взрывное устройство было заложено в автомобиле или рядом с ним, что подтвердил мэр города Рон Дехарт. В результате инцидента пострадали пять человек, а ударная волна повредила близлежащие здания, выбив стёкла в соседних строениях.

Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в США, есть пострадавшие
Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в США, есть пострадавшие

Напомним, происшествие произошло вечером 17 мая. Вокруг взрыва нашли большое поле обломков. По предположению журналистов, целью взрыва могла быть именно клиника.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • В мире
  • США
  • фбр
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar