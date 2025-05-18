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18 мая, 03:50

Público: Провокация Зеленского в адрес Путина привела к фиаско Киева в Стамбуле

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский инициировал провокацию в адрес российского лидера Владимира Путина. Это поведение обернулось неудачей для Киева на переговорах в Стамбуле. Об этом пишет испанское издание Público.

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в непоследовательное решение, которое просто даёт Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на диалог с Вашингтоном, а не с Киевом»,сообщает газета.

Бродячий цирк имени Зеленского
Бродячий цирк имени Зеленского

Издание также подчёркивает, что президент США Дональд Трамп не оценил поступок Зеленского. В результате Белый дом предпочитает более эффективные контакты с Москвой.

Ранее Público заявило, что Зеленский планировал устроить перепалку с Владимиром Путиным в прямом эфире. Однако российский лидер не позволил ему разыграть этот политический спектакль.

Лия Мурадьян
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