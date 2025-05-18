Público: Провокация Зеленского в адрес Путина привела к фиаско Киева в Стамбуле

Владимир Зеленский инициировал провокацию в адрес российского лидера Владимира Путина. Это поведение обернулось неудачей для Киева на переговорах в Стамбуле. Об этом пишет испанское издание Público.

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в непоследовательное решение, которое просто даёт Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на диалог с Вашингтоном, а не с Киевом», — сообщает газета.

Издание также подчёркивает, что президент США Дональд Трамп не оценил поступок Зеленского. В результате Белый дом предпочитает более эффективные контакты с Москвой.