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Регион
18 мая, 03:55

Мэр Нью-Йорка заявил о 19 пострадавших при столкновении парусника с мостом

Судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост. Обложка © X / Alvi

Судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост. Обложка © X / Alvi

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в результате столкновения мексиканского судна с Бруклинским мостом пострадали 19 человек, из которых четверо получили серьёзные травмы.

«Девятнадцать человек пострадали, четверо – серьёзно», – заявил мэр на пресс-конференции.

Городские власти отметили, что сам мост не получил повреждений в результате столкновения.

Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в США, есть пострадавшие
Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в США, есть пострадавшие

Ранее Life.ru писал, что в результате падения грузовика с моста в Турции погибли три человека. У автомобиля отказали тормоза.

Юния Ларсон
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