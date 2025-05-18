Мэр Нью-Йорка заявил о 19 пострадавших при столкновении парусника с мостом
Судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост. Обложка © X / Alvi
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в результате столкновения мексиканского судна с Бруклинским мостом пострадали 19 человек, из которых четверо получили серьёзные травмы.
«Девятнадцать человек пострадали, четверо – серьёзно», – заявил мэр на пресс-конференции.
Городские власти отметили, что сам мост не получил повреждений в результате столкновения.
Ранее Life.ru писал, что в результате падения грузовика с моста в Турции погибли три человека. У автомобиля отказали тормоза.