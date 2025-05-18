Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над территорией двух регионов.

По данным Министерства обороны страны, четыре вражеских БПЛА типа были уничтожены над Белгородской областью, а три – над Брянской областью.

Глава Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений на земле на территории региона нет.